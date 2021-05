Perturbation dans l’approvisionnement en eau potable à Khouribga, Oued Zem et Bejaâd (ONEE)

samedi, 29 mai, 2021 à 12:22

Khouribga – Certains quartiers des villes de Khouribga, Oued Zem et Bejaâd et les centres qui en relèvent ont connu Vendredi et Samedi matin des perturbations ou des interruptions dans l’approvisionnement en eau potable en raison des travaux de maintenance effectués au niveau d’un canal principal, a indiqué l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).