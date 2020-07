Perturbations dans l’approvisionnement en eau potable vendredi et samedi à Khouribga et Oued-Zem pour cause de travaux de maintenance (ONEE)

vendredi, 17 juillet, 2020 à 22:05

Rabat-Les villes de Khouribga et Oued-Zem connaitront vendredi et samedi des perturbations et interruptions dans l’approvisionnement en eau potable pour cause de travaux de maintenance, annonce l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

En raison de travaux de maintenance destinés à réparer une panne à l’entrée du centre Tachraft, au niveau du canal principal de 1.000 mm de diamètre qui alimente en eau potable les villes et centres de la province de Khouribga, à partir de la station de traitement des eaux du barrage Ait Massaoud, dans la province de Béni Mellal, les villes de Khouribga et Oued-Zem ainsi que les centres relevant des deux villes connaitront des perturbations et interruptions dans l’approvisionnement en eau potable vendredi 17 et samedi 18 juillet pendant la nuit et en période de pointe le jour, précise l’ONEE dans un communiqué.

Toutes les mesures nécessaires et les démarches urgentes ont été prises pour réduire la durée des interruptions et assurer un retour à la normale de l’approvisionnement en eau potable dans les plus brefs délais, indique l’Office, tout en présentant ses excuses pour ces perturbations indépendantes de sa volonté.