Phase I du Programme d’accompagnement et de suivi au profit des enfants ayant bénéficié de la Grâce Royale et d’alternatives au placement institutionnel : “Un bilan très positif”

mardi, 1 décembre, 2020 à 8:30

Safi – La phase I du Programme intégré d’accompagnement et de suivi au profit des enfants ayant bénéficié de la Grâce Royale et d’alternatives au placement institutionnel, a enregistré un bilan “très positif” à travers des services divers fournis par la plateforme “Allo Mousahaba”, qui constitue le pilier du programme opérationnel depuis mai dernier, selon la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

Ce bilan présenté lundi à Safi, lors de la cérémonie de lancement de la Phase II de ce programme, se rapporte notamment aux axes d’écoute et de suivi psychologique, le soutien psychiatrique, le suivi social et psychologique personnalisé, le suivi et l’orientation médicaux par le médecin de la Fondation, avec acquisition de médicaments dans plusieurs spécialités, le soutien socioéconomique, et le soutien et l’orientation pédagogique.

Concernant le premier axe, les enfants et leurs familles ont bénéficié de 324 séances d’écoute et de suivi psychologique fournies par les centres d’accompagnement et de réinsertion relevant de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, répartis sur 08 régions, ajoute la même source.

S’agissant de l’axe du soutien psychiatrique, pas moins de 12 mineurs ont bénéficié de ce service fourni par les centres d’accompagnement et de réinsertion relevant de la Fondation répartis sur 08 régions, précise la Fondation.

Par ailleurs, quelque 20 enfants ont bénéficié du suivi social et psychologique personnalisé, alors que 135 enfants ont profité d’autorisations exceptionnelles par les délégués de la liberté surveillée relevant du ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et les accompagnateurs sociaux relevant de la Fondation.

En outre, 30 enfants ont bénéficié de suivi et d’orientation médicale par le médecin de la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus avec acquisition de médicaments dans plusieurs spécialités, tandis que 308 enfants et leurs familles ont bénéficié de soutien socioéconomique à travers des aides et des paniers comportant des denrées alimentaires, poursuit la même source.

La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a également indiqué que 308 autres enfants et leurs familles ont bénéficié de distribution de produits de désinfection et de stérilisation pour la protection contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), alors que 800 enfants et leurs familles ont bénéficié de campagnes de sensibilisation et de prévention des dangers liés à la Covid-19.

En outre plus de 1.162 SMS de sensibilisation aux services de la plateforme “Allo Mousahaba” ont été envoyés aux enfants et leurs familles, tandis que 76 tablettes électroniques ont été remises aux enfants pour faciliter leur enseignement à distance.

Quelque 1.000 enfants ont également bénéficié de soutien et d’orientation pédagogiques à travers la cellule créée en partenariat avec l’association Bab Kheir des enfants en situation difficile, qui dispose de plusieurs enseignants dans plusieurs disciplines, ajoute la Fondation, notant que ces encadrants fournissent des cours de soutien à distance durant la période du confinement sanitaire au profit des enfants des niveaux certifiants notamment, la 6ème année d’enseignement primaire et la 3ème année d’enseignement secondaire collégial.

Pour rappel “Allo Mousahaba”, constitue une plateforme interactive d’accompagnement, d’orientation, de conseil et de suivi à distance au profit des enfants bénéficiaires afin de répondre à leurs besoins en matière d’accompagnement social, de soutien psychologique, d’orientation technique et pédagogique, d’orientation et conseil sanitaires et de soutien scolaire.