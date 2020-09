Phase III de l’INDH : Le CPDH de Safi approuve une série de projets

mercredi, 30 septembre, 2020 à 16:37

Safi – Le Comité provincial du Développement humain (CPDH) de Safi, réuni mardi, sous la présidence du gouverneur de la province, M. Lahoucine Chaynane, a approuvé une série de projets dans le cadre des différents programmes de la phase III de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de l’année 2020.

La contribution de l’INDH à ces projets touchant divers secteurs s’élève à 23.894.886 DH, indique un communiqué de la Division de l’Action sociale (DAS) de la préfecture de la province.

Et la même source de préciser que les projets validés portent sur les secteurs de la santé (acquisition de deux ambulances équipées) et de l’enseignement (équipement et gestion de 73 unités du préscolaire en milieu rural, acquisition de quatre véhicules de transport scolaire, équipement de la Maison de l’étudiant et promotion de la santé scolaire).

Ils concernent également le financement de 24 projets proposés par des associations fournissant des services au profit des jeunes porteurs de projets dans le cadre du programme d’amélioration du revenu et de l’inclusion économique des jeunes, ainsi que le programme de qualification des marchands ambulants à travers la création et l’équipement d’un marché fixe au quartier “Kariat Chams”.

Ces projets permettront de consolider les réalisations accomplies sur tous les plans au niveau de la province de Safi dans le cadre de ce chantier social d’envergure de l’INDH, en particulier en ce qui concerne la troisième phase qui a ouvert des perspectives prometteuses pour de nombreuses catégories sociales ciblées, conclut le communiqué.