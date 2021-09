Le PI en tête des élections du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab

jeudi, 9 septembre, 2021 à 22:32

Dakhla – Le Parti de l’Istiqlal (PI) est arrivé en tête des élections des membres du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, à l’issue du scrutin du 8 septembre.

Selon les résultats fournis par la wilaya de la région, le PI a remporté 11 sièges sur un total de 33 sièges que compte la région, suivi du Rassemblement national des indépendants (RNI) qui a obtenu 7 sièges, le Mouvement populaire avec 5 sièges et le Parti du progrès et du socialisme (PPS) avec 3 sièges.

Quant au Parti authenticité et modernité (PAM) et le parti Al Amal ont obtenu 2 sièges chacun, tandis que l’Union constitutionnelle (UC), le Parti de la société démocratique (PSD) et le Parti démocrate national (PDN) ont remporté chacun un seul siège.

Pour les élections régionales, 25 sièges ont été attribués à la province d’Oued Eddahab et 8 sièges à la province d’Aousserd sur les 33 que compte le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Le taux de participation aux élections législatives, régionales et communales dans la province d’Oued Eddahab s’est élevé à 54,40 %, tandis que dans la province d’Aousserd s’est établi à 79,64 %.