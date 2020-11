Pionnière dans la production des pommes de terre au Maroc, Moulouya aspire à valoriser ses produits de haute qualité

mercredi, 11 novembre, 2020 à 13:08

Moulouya (Khénifra) – Les agriculteurs du paisible village de Moulouya (Khénifra) sont si fiers de leur production abondante en pommes de terre au cours de cette saison agricole qui touche à sa fin, mais aspirent, toutefois, à la valorisation de leurs fameux produits de qualité notamment en cette période marquée par la raréfaction des ressources en eau.

Hassan, agriculteur de la région, qui produit des pommes de terre depuis des années et a récemment créé une coopérative avec d’autres agriculteurs à l’effet de développer et de valoriser les produits de ce village, affirme que les pommes de terre de Moulouya sont les meilleures au niveau national en termes de qualité. Elles sont également le premier produit à intégrer les marchés nationaux au début de chaque saison agricole.

Il a expliqué que le vrai danger qui guette leur production actuellement est le déficit hydrique, qui menace les plaines de la région, que ce soit l’eau de pluie pendant les saisons hivernale et printanière ou les eaux souterraines utilisées notamment pour irriguer les champs en été et en automne.

La région de Moulouya est historiquement connue pour être une source importante pour l’approvisionnement des marchés nationaux en légumes en raison de son emplacement géographique s’étendant sur un large bassin d’eau au milieu des montagnes du Moyen Atlas, où se forment les affluents de la rivière Moulouya, à une altitude de plus de 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La région est également située au milieu d’un réseau routier qui relie commodément Moulouya à plusieurs autres villes, ce qui facilite l’accès rapide et facile de ses produits agricoles à la plupart des marchés nationaux. Son emplacement et ses caractéristiques naturelles rendent meilleure la qualité de ses légumes, ce qui fait d’elle une zone agricole à haut potentiel mais en quête de valorisation de ses produits vu les potentialités qu’elle recèle.

Le président de la Chambre d’Agriculture de Khénifra, Nizar Rihani, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que la qualité des pommes de terre de la région de Moulouya est incomparable et connue et reconnue au niveau national en raison de la particularité de la région froide avec des sols riches en sels minéraux et en eau, en plus du bon air ad hoc et d’autres grands avantages en termes de poids et de productivité par hectare.

M. Rihani, également vice-président de la chambre d’Agriculture de la région de Béni Mellal-Khénifra, a affirmé que c’est la seule région du Maroc qui produit les premières pommes de terre à chaque saison agricole, ajoutant que ses produits dominent le marché pendant les mois de septembre et octobre, avant que les productions d’autres régions ne la rejoignent, notamment des régions et villes d’El Jadida, de Meknès, d’Al Gharb, de Had Soualem, de Dar Bouazza et de Chtouka.

La culture de la pomme de terre à Moulouya s’étend sur une superficie de plus de 2000 hectares par an, ce qui représente 70% des activités agricoles de la zone, bien que d’autres cultures comme les carottes aient été introduites en plus des arbres fruitiers dans lesquels les pommes représentent actuellement 400 hectares.

La région connaît une dynamique économique importante pendant la saison des récoltes des pommes de terre, de début septembre à mi-novembre de chaque année, et devient, ainsi, une destination privilégiée pour la main-d’œuvre active, notamment celle provenant des régions de l’Ouest et de Saïss, en plus des villages de la province de Khénifra, compte tenu des rendements économiques importantes de cette activité.

Le président de la chambre d’Agriculture de Khénifra précise qu’à l’instar des produits agricoles de la zone de Moulouya, la province est, en dépit de son caractère montagneux, célèbre et connue pour ses zones agricoles distinguées en termes de qualité et de haute valeur nutritionnelle, comme la viande et le lait.

Il a appelé à la nécessité de valoriser davantage ces produits en leur donnant une image de marque et en favorisant leur emballage et commercialisation, ce qui sera de nature à augmenter leur valeur marchande vu leur haute qualité.

Il a, dans ce sens, insisté sur la préservation des ressources en eau, en déficit d’année en année, qu’elles soient des eaux de surface ou souterraines, un déficit qui a enregistré, durant les cinq dernières années, des baisses allant de 30 à 40%.

Moulouya comprend cinq communes rurales actives dans ce type de cultures et concentre d’importants investissements agricoles, mais le déficit des ressources hydriques se pose désormais avec acuité malgré l’emplacement de la région au milieu du réservoir d’eau de l’Atlas.

Il est ainsi nécessaire, poursuit-il, de réaliser trois barrages sur les différentes sources d’eau, afin de limiter les fuites d’eaux vers les profondeurs et d’en réguler le débit au plus grand bénéfice des terres arables.

Il est à noter que la production des pommes de terre au Maroc est estimée à 2 millions de tonnes par an sur une superficie totale d’environ 60.000 hectares, ce qui est à peine suffisant pour le marché interne, au moment où les exportations étaient estimées auparavant à environ 100.000 tonnes par an pour fléchir en 2019 à 10.000 tonnes seulement.