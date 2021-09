Le plafonnement des prix des tests PCR doit tenir compte des contraintes et du coût réel de leur pratique (biologistes)

mardi, 14 septembre, 2021 à 19:58

Rabat – Le plafonnement des prix des tests PCR de dépistage du virus Sars-Cov2 doit tenir compte des contraintes et du coût réel de la pratique de ces tests dans le contexte du pays, selon les directeurs des laboratoires d’analyses biologiques et médicales du secteur libéral représentés par leurs instances, le Conseil des pharmaciens biologistes et la chambre syndicale des biologistes.