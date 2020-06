Plaidoyer pour un financement solidaire de la recherche scientifique en Afrique (visioconférence)

mercredi, 10 juin, 2020 à 23:40

Marrakech- Les participants à une visioconférence placée sous le thème : “la recherche scientifique, l’innovation et les questions de la migration en Afrique”, ont plaidé mercredi, en faveur d’un financement solidaire de la recherche scientifique en Afrique.

Les différentes composantes de la société (conseils élus, secteur privé et pouvoirs publics), doivient être associées au financement de la recherche scientifique, laquelle est devenue une question vitale pour le développement des pays africains, ont-ils ajouté lors de cette rencontre à distance organisée dans le cadre de la 1ère édition du Forum Jeunesse et développement (YDF-Youth & Development Forum).

Tout en louant le rôle que peuvent jouer les universités en termes de résolution des problématiques socio-économiques spécifiques à chaque région du Continent, ils ont estimé que ces établissements d’enseignement supérieur disposent de toutes les compétences requises pour assurer un meilleur accompagnement du processus de décentralisation et de régionalisation déjà en cours dans tous les pays africains.

Dans la foulée, les participants n’ont pas manqué de souligner que la promotion de la recherche scientifique doit être intégrée dans tous les modèles de développement des pays africains.

Cette rencontre a également offert l’opportunité pour débattre de la question des politiques migratoires dans les pays africains et de l’impact des fuites des cerveaux sur le développement de l’Afrique.

Dans ce contexte, les participants ont relevé que la migration des compétences et des étudiants hautement qualifiés constitue une “immense perte” pour l’Afrique dans les différents domaines et secteurs économiques.

Après avoir analysé dans les détails les causes profondes de la fuite des cerveaux dont souffre le Continent, les conférenciers ont été unanimes à reconnaitre que 80% de la migration en Afrique est intra-africaine d’où, la nécessité pour les Etats du Continent de mettre en place des politiques migratoires favorisant l’intégration des migrants dans le développement socio-économique.

Organisée sous le thème “la place de la jeunesse africaine dans les modèles de développement”, la 1ère édition du Forum Jeunesse et développement se décline en une série de rencontres virtuelles réunissant des jeunes issus de divers horizons pour débattre des questions se rapportant au développement durable, à la recherche scientifique, à la société civile, à la culture, au monde et à la migration entre autres.

Cet espace de débats et d’échanges a offert l’occasion pour partager les expériences et discuter des opportunités offertes aux jeunes, en vue de contribuer à enrichir les débats nationaux et à formuler des propositions et des recommandations de nature à aider à élaborer des plaidoiries concernant plusieurs questions intéressant la jeunesse.

Les participants à ce forum ont débattu 09 jours durant, des thématiques se rapportant notamment à “l’innovation, la recherche scientifique et les questions de l’immigration”, “la société civile et les questions du développement en Afrique”, “la participation politique de la jeunesse africaine” et “le développement durable en Afrique : les opportunités et les défis”.