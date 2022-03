Plaidoyer pour un préscolaire de qualité au Maroc (panélistes)

mardi, 22 mars, 2022 à 21:23

Rabat – Les participants à un panel sous le thème “les perspectives de la politique nationale en matière de préscolaire”, organisé dans le cadre d’un symposium initié par Lions Club International-District 416 Maroc, ont plaidé, mardi à Rabat, pour un enseignement préscolaire de qualité, en vue de permettre à l’enfant de bénéficier d’un milieu éducatif sain.

Les différents intervenants ont, dans ce sens, mis l’accent sur l’impératif d’investir dans le préscolaire en vue de réussir la mise en place d’un système éducatif permettant à tout apprenant de bâtir sa personnalité sur des bases solides.

A cette occasion, le directeur chargé de l’Unité centrale de l’enseignement préscolaire au secrétariat général du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Abdeljalil Benzouina, a souligné la nécessité d’assurer la généralisation d’un enseignement préscolaire équitable, inclusif, uniforme et de qualité, en tant que cadre logique d’intervention, dans l’optique d’atteindre la généralisation d’un préscolaire de qualité.

Il a, en outre, rappelé les objectifs stratégiques du programme national de généralisation de l’enseignement préscolaire, notamment la formation initiale et continue des éducateurs et éducatrices, la discrimination positive en faveur des milieux rural et péri-urbain et l’intégration de l’enseignement préscolaire dans le cycle primaire.

Dans la même veine, la directrice générale adjointe de la Fondation marocaine pour la Promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS), Nisrine Ben Abdeljalil, a affirmé qu’un préscolaire de qualité demeure tributaire de plusieurs éléments, notamment la qualification des éducateurs, la mise en place d’un programme pédagogique qui soit en phase avec les objectifs et les compétences prédéfinies, outre l’implication des parents pour atteindre les objectifs escomptés.

Elle a, dans ce sens, estimé impératif de se donner le temps nécessaire pour assurer cette généralisation, eu égard aux efforts requis pour pouvoir réussir la réforme de l’enseignement préscolaire.

De son côté, Mme Nadia Rahmani, chef de service de la supervision du préscolaire et des établissements privés à l’Académie régionale Rabat-Salé Kénitra, a mis l’accent sur l’importance de l’éducation de la petite enfance, soulignant qu’une éducation “adaptée et de qualité” permet de préparer aux mieux les jeunes aux emplois de demain.

Soulignant le rôle central de l’éducateur, Mme Rahmani a insisté sur la nécessité de lui garantir une formation de qualité car, selon elle, “quand on rate un acte pédagogique, on tue des générations”.

Au cours de ce symposium, organisé sous le thème “Comment la société civile peut contribuer à la réalisation de la politique nationale du préscolaire?”, les débats se sont articulés autour de trois panels portant sur les “actions de la société civile dans la promotion de la politique du préscolaire”, “les perspectives de la politique nationale en matière de préscolaire” et “quelle pédagogie pour l’éducation inclusive dans le préscolaire?”.

Les intervenants ont ainsi porté leurs regards sur des expériences à même d’identifier les étapes pratiques pour renforcer la contribution de la société civile au préscolaire et la promotion des relations gouvernement-société civile dans ce domaine.