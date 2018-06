Plan de transport été : 222 trains programmés quotidiennement pour répondre aux besoins de la mobilité estivale (ONCF)

lundi, 18 juin, 2018 à 11:36

Rabat – En vue d’assurer à sa clientèle sécurité et confort lors de ses déplacements en période d’été, l’Office national des chemins de fer (ONCF) annonce avoir programmé 222 trains à voyageurs quotidiennement pour répondre aux flux importants attendus en gares et à bord des trains durant la période estivale comprise entre le 18 juin et le 16 septembre.