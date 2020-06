Un plan d’urgence de plus de 200 MDH pour sauver la presse écrite

vendredi, 26 juin, 2020 à 14:37

Rabat – Une enveloppe budgétaire de plus de 200 millions de dirhams (MDH) a été consacrée à la presse écrite dans le cadre d’un plan d’urgence visant à sauver ce secteur vital qui joue un rôle important dans l’édifice démocratique, a annoncé vendredi à Rabat, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othmane El Ferdaous.

Dans son exposé devant la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, le ministre a rappelé la réunion tenue avec les professionnels de la presse et consacrée à l’examen des problématiques du secteur de la presse écrite, électronique et sur papier.

Le ministre a souligné qu’un travail intense a été réalisé avec le ministère de l’Économie, des Finances et de la réforme de l’administration sur un plan d’urgence pour sauver la presse écrite qui se repose sur quatre mesures en lien avec la conjoncture actuelle.

La première mesure porte sur l’allocation d’un montant de 75 MDH pour le paiement des trois salaires au profit des entreprises des mois juillet, août et septembre, et la deuxième concerne la mobilisation de 75 mdhs pour le paiement des fournisseurs des entreprises de presse en vue de prendre en charge la valeur économique du secteur et atténuer les charges.

Quant à la troisième mesure, elle vise à consacrer 15MDH aux imprimeries qui impriment plus de 500.000 exemplaires, afin de permettre à ces entreprises de presse de payer les salaires des manutentionnaires, tandis que la quatrième mesure consiste à apporter un soutien direct de 15 MDH à Sapress qui fait face à des difficultés en lien avec la conjoncture, en plus d’une recapitalisation étatique à hauteur de 10 MDH.

De même, une aide de 15 millions de dhs sera accordée aux radios privées qui, “selon le ministre, ont déployé de “grands efforts” pour sensibiliser les citoyens lors de la crise sanitaire.