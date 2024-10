Planification urbaine : Le renforcement du principe de participation et de transparence au centre d’une rencontre à Marrakech

lundi, 7 octobre, 2024 à 21:43

Marrakech – “Le renforcement du principe de participation et de transparence en matière de planification urbaine : des stratégies communes entre tous les secteurs”, est le thème d’une rencontre organisée, lundi à l’Ecole Nationale d’Architecture de Marrakech (ENAM), dans le cadre de la célébration de la Journée arabe de l’habitat.

Initiée par l’inspection régionale de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national de Marrakech-Safi, cette rencontre à laquelle ont pris part des représentants des services relevant du ministère de tutelle et un parterre d’experts et de professionnels dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme, vise à renforcer la coopération et la coordination entre les différents acteurs et parties prenantes afin de réaliser un développement durable et équilibré des villes.

S’exprimant à cette occasion, l’inspectrice régionale de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national à Marrakech-Safi, Rajae Mounir, a souligné l’importance de l’approche proactive en matière de planification et de gestion urbaines pour faire face aux défis complexes auxquels sont confrontées les villes, outre la croissance démographique.

Elle s’est également attardée sur les changements qu’ont connus les pays arabes, dont le Maroc, où la population urbaine a enregistré une augmentation soutenue au cours des dernières décennies, relevant que les villes marocaines abritent environ 65% de la population totale du Royaume, avec des prévisions faisant état que ce taux devrait atteindre 75% à l’horizon 2050.

De son côté, le directeur de l’ENAM, Abdelghani Taybi, a expliqué que la célébration de la Journée arabe de l’habitat intervient dans le sillage d’une panoplie de réformes importantes et de grands projets structurants visant à pallier aux dysfonctionnements du système urbain et à assurer des conditions de vie décente à toutes les catégories de la société.

Quant au représentant de la Direction régionale de l’habitat et de la Politique de la Ville, Ismail Zouhair, il a insisté sur l’importance de l’approche participative dans la mise en oeuvre de programmes susceptibles de répondre aux besoins de la population, de conforter l’identité sociétale et de renforcer davantage l’innovation et la durabilité.

Les autres intervenants ont indiqué que la célébration de la Journée arabe de l’habitat constitue une occasion de partager les expériences et expertises, et de mettre en relief les politiques et stratégies efficaces en la matière afin de relever les défis liés notamment à la conjoncture économique, à la croissance démographique et au changement climatique.

Cette rencontre a été aussi l’occasion de renforcer l’interaction et la communication entre les différents acteurs et intervenants dans les domaines de l’habitat et de l’urbanisme, traduisant ainsi la vision du ministère qui tend à réaliser un développement urbain durable et inclusif, basé sur la coordination entre les différentes parties prenantes.