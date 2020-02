La plateforme “Argana” jouera un rôle important dans l’accompagnement des jeunes dans la création des PME

mercredi, 12 février, 2020 à 21:54

Agadir-La plateforme des jeunes “Argana” pour l’écoute et l’orientation, inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la commune d’Ait Melloul (préfecture d’Inezgane-Aït Melloul), jouera un rôle important dans l’accueil des jeunes, l’aide à leur emploi ainsi que leur accompagnement dans la création des petites et moyennes entreprises (PME), a souligné, mercredi à Agadir, Mohamed Dardouri, wali chargé de la coordination nationale de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

La plateforme, réalisée dans le cadre du troisième programme de la phase III de l’INDH, va contribuer à l’intégration des jeunes dans le tissu économique, a précisé M. Dardouri dans une déclaration à la presse suite à cette inauguration.

Par la même occasion, SM le Roi a été informé sur les progrès enregistrés au niveau des autres programmes de la phase III et qui portent sur la santé de la mère et de l’enfant, l’enseignement préscolaire et le soutien scolaire, l’accompagnement des personnes en situation de précarité, ainsi que sur la résorption des déficits en infrastructures au profit des habitants, particulièrement dans les zones rurales, a-t-il indiqué.

La prochaine phase connaîtra la généralisation de la plateforme dédiée aux jeunes dans d’autres régions, a-t-il fait savoir.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du troisième programme de l’INDH “l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes” (ARIEJ), reflète l’intérêt particulier qu’accorde le Souverain à l’épanouissement des jeunes, Sa volonté de leur fournir les divers moyens capables de stimuler leur esprit d’initiative ainsi que de garantir leur inclusion socio-économique.