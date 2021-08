La plateforme des jeunes Ain Chock : plus de 2,38 millions de DH dédiés aux porteurs de projets

jeudi, 19 août, 2021 à 18:03

Casablanca – Le comité provincial de développement humain (CPDH) de la préfecture d’arrondissement d’Ain Chock a alloué, dans le cadre de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH/2019-2023) axée sur la jeunesse, une enveloppe de 2.387.286 de dirhams destinés à l’appui de 23 projets portés par des jeunes de la zone qui ont afflué sur la plateforme des jeunes de cette préfecture.

Ces projets (23 au total) sélectionnés au titre de 2020-2021 et supervisés par la plateforme des jeunes de la préfecture d’arrondissement d’Ain Chock profitent à 27 jeunes. Destinés aux jeunes de 18 à 45 ans, ils contribuent à la création de 51 postes d’emploi.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la plateforme des jeunes de la préfecture d’arrondissement d’Ain Chock, Abou Zaid Azeddine a indiqué que ces projets minutieusement sélectionnés sont soumis à un cahier de charges, notant que les porteurs de projets ont passé une série d’entretiens pour s’arrêter sur leurs besoins et potentiels, outre leur participation à de nombreux ateliers de formation avant de parvenir à l’étape de réalisation de leurs projets.

Et de relever qu’en tant que destination des chercheurs d’opportunité d’emploi et de porteurs de projets, cette plateforme dont l’objectif est d’appuyer et d’accompagner l’insertion économique des jeunes en dépit des répercussions de la crise sanitaire actuelle, a accueilli, durant la période 2019-2021, 921 jeunes, tout veillant au respect des mesures sanitaires et de précaution en vigueur.

La création de cette plateforme vise à renforcer les capacités des jeunes et accompagner leur insertion dans le marché d’emploi, a-t-il ajouté, notant que la plateforme veut aussi imprimer une forte impulsion à l’employabilité des jeunes, aux projets générateurs de revenus et ce, en mettant l’accent sur la diffusion de la culture de l’auto-emploi à travers le soutien des jeunes entrepreneurs.

Cette plate forme dispose notamment d’un espace d’orientation et d’écoute et d’un espace de formation, d’appui et d’accompagnement, outre des espaces destinés aux réunions.

L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), depuis le lancement de sa troisième phase par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en septembre 2018, a placé le capital humain au cœur de ses préoccupations en mettant en place une vision stratégique qui s’articule autour de quatre programmes volontaristes dont deux nouveaux qui s’attaquent aux principaux freins au développement humain tout au long du cycle de la vie et qui font de la justice sociale une priorité.

Selon la Coordination nationale de l’INDH, cet engagement a été marqué, durant l’année 2020, par une importance accrue donnée au soutien de la jeunesse, à travers un programme visant “l’amélioration du revenu et l’intégration économique des jeunes”.