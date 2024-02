Plateforme des jeunes Moulay Rachid, source d’espoir pour les jeunes à la recherche d’opportunités

mardi, 27 février, 2024 à 11:11

Khalid ATTOUBATA

Casablanca – Dans leur effort de s’affranchir des difficultés à accéder au marché d’emploi, nombreux sont ceux qui se tournent vers les différents centres de l’Initiative nationale pour le Développement humain (INDH), dédiés à la promotion de l’entrepreneuriat et de l’employabilité.

Si la récente conjoncture économique a affecté plusieurs secteurs de développement, il n’en demeure pas moins qu’elle a été l’occasion idoine pour les jeunes de penser à la manière d’aborder l’avenir et de se donner les moyens pour concrétiser leurs projets de toujours.

À Casablanca, la Plateforme des jeunes de la préfecture d’arrondissements Moulay Rachid “Eerchad” est l’un de ces centres les plus prisés par les jeunes porteurs d’idées et de projets. Depuis 2020, elle en a accueilli pas moins de 3.000.

Cette structure assure notamment l’accompagnement, l’orientation et la formation en matière d’élaboration de projets, de tenue de projets et de gestion d’entreprise. Les lauréats du programme peuvent à terme décrocher des financements à hauteur de 90% du coût total du projet, plafonnés à 100.000 DH.

Le financement est certes crucial, mais il n’est pas plus précieux chez ces jeunes que le Conseil et le développement personnel et professionnel assurés par ce genre de centres, qui agissent dans le cadre du programme III de la 3è phase de l’INDH : “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes”.

En effet, la Plateforme des jeunes de Moulay Rachid offre plus de 30 heures de formation pour aider à la concrétisation du projet, en plus d’un accompagnement de 24 mois après mise en marche. Pour les chercheurs d’emploi, la plateforme offre 60 heures de formation pour les non diplômés, 30 heures de formation pour les diplômés et 6 mois d’accompagnement après insertion.

“Ces formations nous permettent d’aller jusqu’au bout dans nos projets et d’en assurer la viabilité et la pérennité”, affirme Tidid Yasser, un jeune apprenti interrogé par la MAP, qui rêve de monter son business d’impression sur vêtements dans les mois à venir. Mais d’ici là, Yasser devrait accomplir un long programme de formation lui permettant de maitriser notamment la conduite du projet, la gestion de l’approvisionnement et le marketing de ses produits.

Parmi les jeunes qui ont côtoyé ce centre, plusieurs se sont déjà frayé un chemin et se sont taillé une petite part du marché formel, comme Hakima Mafhoum, qui tient, grâce à l’appui de l’INDH, un atelier de broderie assistée par ordinateur.

“Je n’aurai aucunement pu mener mon projet sans le soutien de l’INDH, car les machines sont très coûteuses. Bien que j’aie une longue expérience dans ce domaine, plusieurs aspects du métier et de la gestion, comme le recours à la technologie étaient méconnus pour moi”, explique celle qui s’était habituée à travailler chez elle et à très petite échelle.

Pour Hakima, la validation de son projet par les commissions techniques du centre et provinciale a été son billet pour la sortie de la tourmente provoquée par la pandémie. “Le programme de l’INDH m’a permis d’exister véritablement sur le marché et m’a donné un nouveau souffle après une pandémie qui a ruiné l’activité économique”, a-t-elle confié à la MAP, saluant la qualité d’accueil et de formation ciblée procurés par la plateforme de l’INDH.

L’expérience au sein de la plateforme, dit-elle, lui a également permis de tisser un réseau de contact avec les jeunes entrepreneurs lauréats de ce centre, qui s’entraident toujours dans l’exercice de leurs activités respectives.

Le secret de la réussite de ce travail d’accompagnement, Hassan Rizk, président de l’association Najm, l’attribue “à la qualité de formation, parfaitement adaptée aux besoins de chacun des candidats”.

“Au sein de la plateforme, ajoute ce gestionnaire de la plateforme des jeunes de la préfecture d’arrondissements Moulay Rachid Sidi Othmane, ils bénéficient de l’écoute et de l’orientation des cadres de la plateforme, qui dédie son travail notamment à la promotion de l’entreprenariat et de la création d’emplois”.

M. Rizk souligne que le programme a tellement réussi qu’il a permis d’aider plusieurs jeunes à s’affranchir de situations difficiles, provoquées tantôt par des cas de décrochage scolaire, tantôt par de longue période de chômage ou de travail dans le secteur informel.

Accueil de qualité, assistance au dépôt des dossiers d’inscription, écoute, identification et analyse des besoins, formation et accompagnement, inclusion économique du bénéficiaire, suivi et évaluation, sont les maître mots aussi bien chez les responsables que chez les bénéficiaires de ce programme. Un constat sans équivoque! L’INDH continue de nourrir l’espoir chez plusieurs jeunes à la recherche active d’opportunités, désireux de créer de la richesse pour eux et pour l’économie nationale.