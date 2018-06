Plus de 23.000 affaires liées à la sûreté et l’ordre public enregistrées au cours de 2017 (rapport)

vendredi, 15 juin, 2018 à 16:19

Rabat- Un total de 23.335 affaires liées à la sûreté et l’ordre public a été enregistré au cours de l’année 2017, contre 16.268 entre 2002 et 2011, indique le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique pénale et l’amélioration du rendement du ministère public, au titre de l’année 2017.