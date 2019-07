Plus de 270.000 enfants bénéficient du Programme national des colonies de vacances en 2019

vendredi, 5 juillet, 2019 à 11:48

Plus de 270.000 enfants et jeunes bénéficient de l’édition 2019 du programme national “Vacances pour tous”, dont le coup d’envoi a été donné, jeudi à la Forêt diplomatique de Tanger, sous le thème: “Les colonies de vacances: loisir et apprentissage”.