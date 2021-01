Plusieurs ambassadeurs étrangers saluent le développement socio-économique à Guelmim-Oued Noun

dimanche, 31 janvier, 2021 à 11:55

Guelmim – Plusieurs ambassadeurs étrangers accrédités au Maroc, en visite samedi à Guelmim, ont salué le développement socio-économique réalisé dans la région de Guelmim-Oued Noun.

Dans des déclarations à la MAP, ces ambassadeurs ont indiqué que leur déplacement à Guelmim, Tan-Tan et Sidi Ifni, leur permettra de constater sur le terrain les grands chantiers lancés dans cette région ainsi que les potentialités touristiques, naturelles et d’investissement dans la région.

Dans ce cadre, l’ambassadeur du Tchad, Mahamat Abdelrassoul, a indiqué que la région de Guelmim-Oued Noun est d’autant plus importante qu’elle constitue la “porte ouverte” vers l’Afrique, soulignant que cette situation traduit la vision de SM le Roi Mohammed VI sur les relations entre le Maroc et sur le continent africain et la coopération Sud-Sud.

Il a ajouté que l’intérêt porté par le Maroc à l’Afrique se décline dans les importantes infrastructures routières qui contribuent au rapprochement entre les peuples africains et au développement de l’économie et à l’unité africaine.

De son côté, l’ambassadeur d’Egypte, Achraf Ibrahim a relevé que cette visite s’inscrit dans le cadre de l’effort d’information des diplomates en poste à Rabat des différentes régions du Royaume et des progrès qu’elle connaissent dans les domaines des routes, de la santé et de l’enseignement.

Il a ajouté que ce déplacement constitue l’occasion d’explorer les possibilités d’investissement et de coopération économique entre l’Egypte et le Maroc, en particulier avec la région de Guelmim-Oued Noun.

Son collègue de Russie, Valerian Shuvaev a noté que cette visite est “très importante” pour la délégation diplomatique en vue de mieux approfondir la compréhension et la connaissance du Maroc, alors que l’ambassadeur du Sénégal, Ibrahim Khalil Seck, a rappelé que son pays a toujours soutenu la marocanité du Sahara, ajoutant que son séjour à Guelmim est un témoignage supplémentaire de ce soutien.

L’ambassadeur du Sultanat d’Oman, Said Al Barami a mis l’accent sur les “grands atouts” de cette région dans les domaines des infrastructures de transport, de la santé, de l’enseignement et de l’agriculture, soulignant que cette région connait un “essor global” grâce aux importants investissements marocains et étrangers qu’elle a réussi à drainer.

La ville de Guelmim a été la première étape de cette visite de trois jours, organisée par le Conseil de la région de Guelmim-Oued Noun, dans le cadre de la commercialisation territoriale des atouts régionaux et afin d’attirer les investissements.

A Guelmim, la délégation diplomatique s’est rendue dans une ferme pilote de la région de Taliouine, à la Plage Blanche et au Complexe artisanal de cette ville.