Le Port Center de Tanger Ville, une immersion dans l’histoire de l’activité portuaire

samedi, 6 février, 2021 à 13:33

Par Soukaïna BENMAHMOUD

Tanger – Situé sur la Place Bab El Marsa, à quelques mètres de l’entrée de la gare maritime, le Port Center du Port de Tanger Ville offre aux citoyens et aux touristes une réelle immersion dans l’histoire de l’activité portuaire dans la ville du détroit.

“L’ancienne douane”, tel est le nom donné à ce lieu par les Tangérois. Et pour cause, le Port Center n’est autre que les bâtiments de l’ancienne douane restaurés dans le cadre du projet de reconversion du port de Tanger Ville, afin d’en faire un lieu d’ouverture du port sur la Médina.

“Par le passé cette bâtisse était la douane, donc toutes les marchandises qui transitaient par le port passaient par ce bâtiment, et c’est là où l’on s’acquittait des droits de douane”, a expliqué Mohamed Ouanaya, président-directeur général (PDG) de la Société de gestion du port de Tanger-ville (SGPTV), notant qu’un budget a été alloué à la restauration de ces bâtiments dans le cadre du projet de reconversion du port de Tanger Ville.

Le grand projet de reconversion du port de Tanger Ville, initié par SM le Roi Mohammed VI, a pour objectif de faire de Tanger une ville touristique par excellence sur le bassin de la Méditerranée, surtout dans la croisière et dans la plaisance, a ajouté M. Ouanaya, faisant savoir que les principes ayant guidé cette reconversion sont d’unir le port et la ville, ouvrir le port sur la ville et rapprocher la mer de la ville.

L’eau de mer arrivait jusqu’à la muraille, et avec le temps et le développement du port, la mer s’est éloignée de la Médina, a-t-il poursuivi, confiant que l’un des objectifs de la création du Port Center est de rapprocher cette eau à nouveau de la ville et de “faire du port et de la Médina un lieu de rayonnement, de développement et d’attractivité pour cette ville merveilleuse à vocation internationale”.

Pour M. Ouanaya, le Port Center offre la possibilité pour les citoyens et les visiteurs de connaître les travaux portuaires et d’apprendre davantage sur les activités maritimes au sein d’une ville qui a connu beaucoup de civilisations, avec deux façades maritimes, une sur l’océan Atlantique et une autre sur la Méditerranée.

En effet, les visiteurs peuvent découvrir au sein du Port Center un pont à bascule, un pieux en bois de débarcadère du port de Tanger datant de 1882, un ancien bollard de capacité de 30 tonnes pour l’amarrage des bateaux de pêche et un garde-corps en fonte des escaliers extérieurs de l’hôtel Continental qui date de 1903.

Sont également exposés au Port Center des boulets de canons découverts lors des travaux de restauration de Borj Dar El Baroud, ainsi qu’une conduite d’assainissement en céramique trouvée pendant les travaux de restauration de la rue de la Marine et Bab Marsa.

Par ailleurs, le Port Centrer abrite une exposition sur l’histoire du port et l’histoire de la ville de Tanger, qui s’entremêlent sur plus d’un point. De la décoration de la porte de la douane à l’occasion du débarquement de l’Empereur Guillaume II d’Allemagne en 1905 à la visite de Feu SM Hassan II au port Tanger Ville en 1989, plusieurs illustrations s’enchaînent pour relater les faits marquants du port.

Les visiteurs ont aussi l’occasion de découvrir des gravures de la ville de Tanger pendant la période d’occupation portugaise (1471-1661) puis la période d’occupation anglaise (1662-1684), outre des faits marquants tels que le bombardement de Tanger par la flotte française le 6 août 1844.

Le Port Center offre donc un aperçu sur nombre d’objets et de faits qui ne cessent d’attirer les visiteurs. Comme l’a affirmé M. Ouanaya, ce lieu connaît, depuis son ouverture, un nombre de visiteurs croissant, se positionnant ainsi en tant que lieu d’animation de plus au sein d’une ville riche de par son histoire.