Port Tanger Med: L’opération “Marhaba 2022” lancée dans de bonnes conditions

dimanche, 5 juin, 2022 à 17:23

Tanger – L’opération “Marhaba 2022” a été lancée, dimanche au Port Tanger Med, dans de bonnes conditions, avec la mise en place d’un dispositif spécial pour bien accueillir les Marocains résidant à l’étranger (MRE), qui vont passer leurs vacances d’été au Maroc.

Le port Tanger Med a tiré profit de la période d’arrêt forcé, en raison de la pandémie, pour apporter les améliorations nécessaires au dispositif d’accueil.

Ainsi, une enveloppe budgétaire de 150 millions de dirhams (MDH) a été mobilisée pour préparer l’opération de transit, de manière à assurer la fluidité et le confort, à travers le renforcement des capacités d’accueil, de confort des voyageurs et de contrôle.

“Après ces deux dernières années marquées par la crise sanitaire, le port Tanger Med Passagers est fin prêt pour démarrer l’opération Marhaba 2022, sous la supervision de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, et accueillir les MRE dans les meilleures conditions”, a souligné le directeur du port Tanger Med passagers, Kamal Lakhmas, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP.

Le responsable a précisé que la flotte maritime déployée pour les liaisons maritimes Tanger Med-Algésiras a été renforcée, pour atteindre une capacité quotidienne de transport de 40.000 passagers et 10.000 véhicules pendant les jours à fort trafic, et ce conformément aux prérogatives de la Direction de la Marine marchande, notant que des navires night ferry avec une capacité de transport hebdomadaire de 20.000 passagers et 7.000 voitures ont été également mobilisés, pour assurer les traversées en longues distances vers l’Espagne (port de Barcelone), l’Italie (port de Gênes) et la France (ports de Marseille et Sète).

Il a fait savoir que les ressources humaines nécessaires ont été renforcées pour assurer la réussite de l’opération “Marhaba 2022”, et ce dans le respect du contexte sanitaire et la santé publique des citoyens.

Après avoir relevé que le port Tanger Med constitue la première porte d’entrée des Marocains du Monde vers le Royaume, M. Lakhmas a estimé que plus de 1,5 million de passagers vont transiter via ce port durant cette édition, ce qui représente près de 50% du trafic passagers entre les deux rives du Détroit de Gibraltar.

Pour sa part, le responsable du pôle médico-humanitaire à la Fondation Mohammed V pour la solidarité, Abdellah Omar Moussa, a souligné que la Fondation, sous la Présidence Effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, lance l’édition 2022 de l’opération Marhaba d’accueil des MRE.

M. Omar Moussa a noté que l’opération de transit devrait connaitre cette année une “évolution tangible” par rapport aux deux dernières années, marquées par les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, estimant que plus de 3 millions de MRE devraient regagner le Maroc via les différents points de passage maritimes, aériens et terrestres, ainsi que des milliers de voitures et d’autobus.

“La Fondation a mobilisé, avec ses partenaires dans l’opération Marhaba, un ensemble de moyens logistiques et humains pour répondre aux attentes des MRE”, a-t-il affirmé, notant qu’un effectif de près de 1.000 personnes comprenant les équipes de la Fondation, les assistantes sociales, les médecins, les cadres paramédicaux et les volontaires y sont mobilisés, pour être à l’écoute des MRE, les assister et leur fournir l’accompagnement et les secours nécessaires.

Le responsable a rappelé que la Fondation dispose des espaces nécessaires pour accueillir les membres de la communauté, notamment les aires de repos Méditerranée, Jebha et Tazaghine, en plus d’une aire de repos ouverte cette année à M’diq (Smir).

Au niveau des aéroports, M. Omar Moussa a fait observer que la Fondation va couvrir cette année l’aéroport de Rabat-Salé, en plus des sites d’accueil opérationnels dans les aéroports de Casablanca Mohammed V, Oujda Angad, Agadir Al Massira, Fès Saïss, Marrakech Menara et Tanger Ibn Battouta.

Il a conclu que la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et tous les partenaires impliqués dans l’organisation de l’opération Marhaba, notamment les autorités locales, la Sûreté nationale, la Gendarmerie royale, les Douanes, l’Office national des aéroports (ONDA) et l’Agence nationale des ports (ANP) ont uni leurs efforts pour faciliter les procédures administratives et douanières, et fournir les services administratifs, sociaux et médicaux nécessaires au profit des MRE.