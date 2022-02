Port Tanger-Med: Mise en échec d’une opération de trafic international de drogue et saisie de 516 Kg de chira

mercredi, 2 février, 2022 à 17:27

Rabat – Les éléments de la police au port Tanger-Med ont mis en échec, mercredi, en coordination avec les services des douanes, une opération de trafic international de drogue, couronnée par la saisie de 516 kg de chira à bord de trois camions de transport international de marchandises.

Des opérations de contrôle simultanées effectuées par les éléments de la police et des douanes ont révélé que les cargaisons de drogue étaient dissimulées dans des cavités spécialement aménagées dans les remorques et châssis des trois camions qui, transportant diverses marchandises, s’apprêtaient à embarquer vers des ports espagnols, souligne la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’interpeller les chauffeurs et usagers de ces camions, en l’occurrence quatre Marocains âgés entre 34 et 52 ans, précise la DGSN dans un communiqué.

Les opérations de déchargement de ces camions ont permis la saisie de 152 kg de chira à bord du premier véhicule, 104 kg à bord du deuxième et 260 kg à bord du troisième, soit une quantité totale de 516 kg sous forme de plaques préparées spécialement pour le trafic international.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la brigade de la police judiciaire au Port de Tanger-Med, sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les ramifications locales et internationales de cette activité criminelle, ajoute la même source.