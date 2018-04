Port Tanger-Med: Ouverture d’une enquête à l’encontre de toutes les personnes impliquées dans une tentative de trafic de 490 kg de chira vers l’Espagne (DGSN)

samedi, 28 avril, 2018 à 10:55

Dans une ambiance assez singulière, empreinte de convivialité, de détente et d’un charme inouï, agrémentée, à la fois, par la spiritualité et la magie de ce lieu chargé d’histoire, et unique au monde, les festivaliers parmi les plus exigeants ont été ainsi convié à un périple au cœur de la musique romantique allemande.