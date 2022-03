Port Tanger Med: saisie de plus de 10 millions de cigarettes de contrebande

jeudi, 24 mars, 2022 à 19:58

Tanger – Les éléments de la douane opérant au port Tanger Med ont procédé, jeudi, à la saisie de plus de 10 millions de cigarettes de contrebande.

Les éléments de la douane, en collaboration avec la direction des importations, ont soumis la cargaison chargée à l’intérieur d’un conteneur en provenance d’Europe à une inspection minutieuse ayant permis de découvrir cette quantité de cigarettes, et ce suite aux recherches et investigations menées par le service des enquêtes et du contrôle à postériori du Port Tanger Med, sur les réseaux opérant dans le commerce illégal et la contrebande de cigarettes, a indiqué une source douanière.

La même source a précisé que ces cigarettes de contrebande étaient destinées à pénétrer le marché national sans disposer de l’autorisation nécessaire auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

Il est à noter que les éléments de la douane opérant au port Tanger Med ont procédé, fin février, à la saisie de 4.690.000 cigarettes de contrebande, qui se trouvaient dans un conteneur en provenance de la Bosnie-Herzégovin.