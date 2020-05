Port Tanger Med: Saisie de 25,5 kg de cocaïne (DGSN)

lundi, 11 mai, 2020 à 21:06

Tanger- La brigade de la police judiciaire du district de sûreté du port Tanger-Med a mis en échec, lundi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la Surveillance du territoire (DGST), une tentative de trafic de 25,5 kilogrammes de cocaïne à bord d’un camion de transport international en provenance d’un pays européen.

Les opérations de fouille menées à bord du camion ont permis la saisie d’une quantité totale de 25,5 kilogrammes de cocaïne soigneusement dissimulée sous la cabine du conducteur, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, notant que le conducteur, un Marocain âgé de 42 ans, a été arrêté.

Le suspect a été placé en garde à vue sur fond de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, déterminer les ramifications et les liens de cette opération avec les réseaux internationaux de trafic de drogue, et identifier les complices éventuels impliqués dans cette affaire.