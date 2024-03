Portes ouvertes à Casablanca en célébration de la Journée mondiale de la protection civile

vendredi, 1 mars, 2024 à 18:45

Casablanca – Le Commandement régional de la Protection civile à Casablanca-Settat a célébré, vendredi, la journée mondiale de la protection civile, par l’organisation de Portes ouvertes, destinées à la sensibilisation et à l’initiation à la responsabilité citoyenne.

Tenues à l’Ecole nationale de la Protection civile à Casablanca, en présence notamment du Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia et de plusieurs personnalités civiles et militaires, cet événement a été marqué par la présentation de données et statistiques sur les actions du Commandement régional de la Protection civile à Casablanca-Settat.

Selon un bilan des opérations de secours menées par la Protection civile au niveau de cette région, au titre de l’année 2023, le nombre d’interventions a atteint 87.618, se rapportant notamment à 2.862 incendies, 32.516 accidents de circulation, 34 accidents ferroviaires, 31.671 secours aux personnes, 15.526 sauvetages.

Les interventions ont été menées notamment dans les préfectures et provinces de Casablanca (42.607), Mohammedia (4626), El Jadida (16.854), Benslimane (3882), Berrechid (2623), Settat (7201), Sidi Bennour (4796), Médiouna (4038) et Nouaceur (991).

S’agissant du bilan des noyades, un total de 10.717 interventions ont été effectuées par le Commandement régional de la Protection civile, permettant de sauver 10.677 individus.

Le Commandement régional dispose de 16 centres de secours principaux, 17 secondaires et 4 portuaires, en plus de 4 postes de secours autoroutiers, 2 postes de secours de proximité, une unité mobile régionale et un service technique régional.

Ces Portes ouvertes ont permis un échange avec le grand public et surtout les écoliers, l’occasion de prendre connaissance des actions de la Protection civile et ses différents champs d’intervention, ainsi que les équipements mobilisés dans les opérations de secours.

Ont été également organisés à cette occasion des ateliers de sensibilisation aux différents risques de la vie courante, en plus de la simulation d’opérations d’interventions et l’exécution de manœuvres et de démonstrations en matière de secours, de sauvetage et d’extinction des incendies.

“Les Portes ouvertes de la protection civile ont permis des rencontres directes avec les citoyens pour les sensibiliser aux risques potentiels dans leur vie quotidienne, au travail ou lors de leurs déplacements, ainsi qu’aux mesures à prendre en cas de catastrophes naturelles telles que les séismes ou les inondations”, a souligné le lieutenant colonel Ouadghiri Hassani Mohamed, commandant préfectoral de la Protection civile Anfa.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ouadghiri Hassani a fait savoir que “des brochures de sensibilisation ont été distribuées, étant donné le rôle de premier plan que jouent les citoyens, notamment en signalant les accidents de la route, en donnant la priorité aux ambulances et aux camions de pompiers pour faciliter leur circulation et en aidant à accueillir les équipes de secours sur les lieux des opérations”.

S’agissant du thème retenu cette année pour la célébration de cette journée par l’Organisation mondiale de la protection civile, à savoir “Les technologies innovantes au service de la Protection civile”, M. Ouadghiri Hassani a affirmé que “la technologie moderne joue un rôle crucial. Il s’agit, par exemple, de l’utilisation des drones pour lutter contre les feux de forêts, les sonars pour sauver les personnes coincées et du télémètre pour mesurer la stabilité des bâtiments”.

Il a expliqué que la nature des catastrophes qui évoluent constamment rendent nécessaires d’adapter et de moderniser les ressources logistiques, et de doter les ressources humaines des moyens nécessaires et de leur assurer l’encadrement adéquat pour garantir l’efficacité de leurs interventions.