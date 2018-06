Poursuite de l’acheminement des aides humanitaires marocaines au profit du peuple palestinien

mercredi, 6 juin, 2018 à 23:15

Le Caire – Le corridor humanitaire aérien destiné à acheminer les aides marocaines au profit du peuple palestinien, mis en place conformément aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, s’est poursuivi, mercredi, avec l’atterrissage de cinq avions des Forces armées royales (FAR) à la base aéroportuaire de l’Est du Caire.

Ces aides humanitaires seront transportées, par la suite, par voie terrestre à destination de la bande de Gaza via le poste frontalier de Rafah.

L’opération de réception de ces aides humanitaires a été supervisée par l’ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Tazi.

Huit avions des FAR chargées d’aides humanitaires marocaines ont déjà atterri, lundi et mardi, au même aéroport.

Cette opération humanitaire comprend également le déploiement d’un hôpital de campagne médico-chirurgical des FAR et la distribution d’un lot de médicaments, de couvertures et de denrées alimentaires au profit des Gazaouis. Cet hôpital prodiguera, de même, les soins nécessaires dans différentes spécialités aux blessés et victimes civiles des événements récents survenus dans la bande de Gaza.

Quant aux aides humanitaires de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, elles comprennent 113 tonnes de denrées alimentaires (56,5 tonnes pour la bande de Gaza et 56,5 tonnes pour Ramallah et Al-Qods) à consommer durant le mois sacré de Ramadan.

Cette aide, qui sera acheminée à la bande de Gaza comprend, en outre, 5000 couvertures et un lot de 25 tonnes de médicaments.

Par ailleurs, l’hôpital de campagne médico-chirurgical marocain dans la bande de Gaza offre aux populations gazaouis des consultations dans différentes spécialités, notamment en médecine générale, médecine dentaire, médecine d’urgence, cardiologie, ophtalmologie, ORL, gynécologie-obstétrique, traumatologie, pédiatrie et radiologie.

Cette initiative, qui se déroule en coordination avec les autorités égyptiennes et palestiniennes, reflète l’élan de solidarité du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, avec les pays frères et amis et le soutien concret et effectif du Royaume au peuple palestinien et à sa cause juste.

Le 29 mai dernier, SM le Roi Mohammed VI a présidé, supervisé personnellement et donné le coup d’envoi, à l’aéroport international de Casablanca, de l’opération d’acheminement de l’aide humanitaire destinée au peuple palestinien frère.