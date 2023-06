Le pouvoir judiciaire veille à prendre toutes les initiatives visant la protection des droits de l’enfant (M. Abdennabaoui)

lundi, 19 juin, 2023 à 21:53

Skhirat – Le pouvoir judiciaire veille à prendre toutes les initiatives visant à promouvoir l’efficience du système de justice afin de protéger les droits de l’enfant, a affirmé, lundi à Skhirat, le premier Président de la Cour de cassation et Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui.

Dans une allocution lue en son nom par le Secrétaire général du CSPJ, El Mustapha Lebzar, lors de la session d’ouverture des Assises nationales sur “La protection des enfants en contact avec la loi: états des lieux et perspectives”, M. Abdennabaoui a souligné que “le pouvoir judiciaire, partant de ses missions constitutionnelles, veille dans le cadre des objectifs tracés dans le plan stratégique 2021-2026 du CSPJ, à prendre toutes les initiatives à même de promouvoir l’efficience du système de justice en faveur de la protection des droits, au premier rang desquels les droits de l’enfant”.

Il a noté que le CSPJ œuvre constamment à augmenter le nombre de magistrats spécialisés dans le domaine de l’enfance et de la famille pour faire face aux défis liés à la consécration de la protection de cette catégorie, tout en prenant en considération les critères de compétence et de spécialisation en vue d’assurer un traitement positif des affaires relatives à ces catégories vulnérables.

A cet égard, le Conseil s’est impliqué activement dans le programme relatif au renforcement des capacités des magistrats dans le domaine des droits de l’Homme, qui est mis en œuvre en partenariat avec la Présidence du Ministère public, a poursuivi M. Abdennabaoui, évoquant également le lancement, dans le cadre du partenariat avec l’UNICEF et en coordination avec la Présidence du Ministère public, d’une série de sessions de formation sur le thème “La protection pénale des enfants entre perspectives juridiques et contraintes structurelles”.

Il s’agit d’un programme ambitieux de formation régionale spécialisée qui vise à renforcer les capacités et approfondir les connaissances des juges des enfants dans le domaine de la protection pénale internationale des enfants et des garanties qui leur sont accordées dans la législation marocaine, qu’il s’agisse d’affaires relatives aux enfants en conflit avec la loi, en situation difficile, ou victimes d’actes criminels.

Le président du CSPJ a martelé que le Royaume accorde une place de choix à la protection des droits des enfants, mettant en avant la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure cette question, comme en témoigne les Discours et Messages Royaux soulignant qu’investir dans les enfants et pour les enfants est un investissement dans l’avenir et le développement du Maroc de demain.

La Constitution du Royaume a promu le droit de l’enfant à la protection juridique et à la considération sociale et morale au rang de droit constitutionnel, a rappelé M. Abdennabaoui, citant également l’adoption du principe de primauté des conventions internationales ratifiées par le Maroc sur la législation nationale.

Organisée sous le thème “Pour la prise en charge efficace et intégrée des enfants en contact avec la loi”, cette manifestation, dont les travaux se poursuivent jusqu’au 21 juin, est initiée par la Présidence du Ministère public en partenariat avec le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et l’UNICEF, et avec le soutien de l’Union européenne.

Ce conclave, qui connait la participation de divers parties prenantes, notamment des magistrats, des représentants de départements gouvernementaux et d’instances nationales, ainsi que de la société civile, vise à consolider les acquis du Maroc en matière de protection des enfants en contact avec la loi, 30 ans après la ratification par le Royaume de la Convention internationale des droits de l’enfant.