Préfecture d’arrondissement de Ain-Chock: La coopérative Hérmana, un véritable vecteur de développement socio-économique

mardi, 10 mai, 2022 à 14:48

Casablanca – La coopérative Hérmana, qui est un projet innovant portant sur la production et la commercialisation des produits de désinfection et de cosmétique situé au niveau de la préfecture d’arrondissement de Ain-Chock, constitue un véritable vecteur de développement socio-économique notamment en matière d’emploi.

Cette coopérative, faisant partie des projets portés par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH/Phase III), s’inscrit dans le cadre du programme portant sur l’amélioration du revenu et l’intégration économique des jeunes (axe d’appui à l’entreprenariat chez les jeunes). Elle a été financée par l’INDH à hauteur de 200.000 dh, alors que la part bénéficiaire s’élève à 80.000 DH.

Il s’agit d’une coopérative qui emploie 20 personnes dans la production et la commercialisation des produits cosmétiques et des désinfectants et travaille en étroite collaboration avec de grandes marques locales.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le gérant de la coopérative Hermana, Khalil Kamal a indiqué que cette structure contribue à la la valorisation des produits de terroir, mettant l’accent sur le rôle de l’INDH dans l’accompagnement et l’encouragement des porteurs de projets.

Cette coopérative, qui a vu le jour en 2019, a bénéficié de l’appui de l’INDH en matière de financement pour acheter le matériel nécessaire, outre l’accompagnement et le suivi.

M. Khalil a également mis l’accent sur le rôle de l’INDH particulièrement en période de pandémie.

L’INDH, depuis le lancement de sa troisième phase par SM le Roi Mohammed VI, en septembre 2018, a placé le capital humain, levier essentiel du développement, au cœur de ses préoccupations.

Les objectifs stratégiques de cette phase III visent ainsi la réalisation d’un développement humain inclusif, qui permette l’égalité des chances entre tous les citoyens.