Préfecture d’arrondissements Ain Sebaâ-Hay Mohammadi: Une mobilisation sans précédent pour soutenir et accompagner les jeunes

samedi, 23 juillet, 2022 à 12:07

Casablanca – Durant les 23 années de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône, des initiatives, projets et chantiers d’envergure se sont succédé visant à autonomiser les jeunes à tous les niveaux, à protéger et accompagner leurs idées et projets, et grâce auxquels des milliers de jeunes ont pu réaliser leurs rêves.

L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) est l’un des plus importants de ces chantiers Royaux surtout sa phase relative au Programme 3: “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” qui s’adresse essentiellement aux jeunes.

Dans le cadre de ce programme, le Maroc a connu une mobilisation sans précédent en vue de soutenir et d’accompagner les jeunes soit les demandeurs d’emploi, les porteurs de projets ou les auto-entrepreneurs.

A cet effet, un groupe de plateformes des jeunes ont été mises en place dans les différentes villes et provinces dans le cadre de la politique de proximité et la facilité d’accès.

A titre d’exemple, il y a lieu de citer la préfecture d’arrondissements Ain Sebaâ-Hay Mohammadi où trois plateformes des jeunes ont été crées de 2020 à 2021. Il s’agit de la plateforme des jeunes Hay Mohammadi, la plateforme des jeunes Ain sebaa et la plateforme des jeunes Roches noires.

Ces structures, qui ont été mises en place avec l’appui du fonds de l’INDH d’un montant de 7,65 millions de dirhams, constituent un espace approprié aux jeunes avec pour missions principales l’accueil, l’écoute, l’orientation et le soutien des jeunes.

Ces plateformes sont également dotées d’espaces de travail en commun (coworking spaces) et d’autres installations équipées de matériels modernes offrant ainsi aux jeunes l’accès à l’information, des opportunités en matière d’employabilité et le soutien à l’entrepreneuriat.

Dans le cadre du programme “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes”, les services de la préfecture Ain Sebaâ-Hay Mohammadi ont signé plusieurs conventions cadres et des conventions spécifiques avec des associations spécialisées portant notamment sur la bonne performance et la fourniture de service afin de renforcer la participation citoyenne des jeunes, développer leur sens civique, consolider leurs compétences, promouvoir leur employabilité et les soutenir à créer leurs entreprises.

Au niveau de la préfecture, plusieurs projets ont été programmés pour les jeunes durant la 3ème phase de l’Initiative nationale pour le développement humain avec un montant global de 13,87 millions de dhs, dont la contribution de l’INDH s’élève à 9,90 millions de dhs, au profit de 1.275 bénéficiaires.

Il s’agit donc d’une forte mobilisation des différents acteurs pour la réussite de cet important chantier Royal qui illustre la conviction profonde de Sa Majesté le Roi dans la capacité des jeunes à créer l’avenir et développer les sociétés à travers leur autonomisation à tous les niveaux.