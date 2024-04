Préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid: Focus sur les réalisations de l’INDH dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant

lundi, 8 avril, 2024 à 9:49

Casablanca – La préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid a organisé, dimanche, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé, une rencontre de communication axée sur le bilan des réalisations de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant.

La préfecture a indiqué, dans un communiqué, que cette rencontre tenue sous le thème “Améliorer l’offre de santé, un mécanisme pour promouvoir le capital humain des générations montantes”, a été l’occasion de faire le point sur les progrès réalisés en matière de renforcement des infrastructures de santé dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de l’INDH, affirmant que l’Initiative nationale a contribué et continue de contribuer à l’amélioration de l’offre de santé au niveau de la préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid.

L’INDH a consacré un programme spécifique pour promouvoir le capital humain des générations montantes, comprenant un volet spécifique sur la santé de la mère et de l’enfant, ajoute-t-on de même source, soulignant que ce volet, qui vise à favoriser des générations en bonne santé et capables de contribuer au développement du pays, se concrétise à travers la mise en œuvre de programmes qui traitent de la santé maternelle, depuis le suivi de la grossesse jusqu’à la garantie de l’accouchement dans un environnement sain.

En ce qui concerne les réalisations au niveau de la préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid dans le cadre de la troisième phase de l’INDH, le communiqué souligne qu’en 2020, des lunettes scolaires ont été procurées au profit de 600 élèves, avec une contribution de l’INDH qui s’est élevée à 120.000 DH.

En 2021, dans le même domaine, 600 paires de lunettes scolaires ont été acquises, et la contribution de l’Initiative nationale au projet s’est également élevée à 120.000 DH. En ce qui concerne le domaine de la santé maternelle et infantile, l’INDH a équipé les centres de santé Sidi Othmane et Al Massira de matériels audiovisuels, et environ 1.232 personnes ont pu bénéficier de ce projet, auquel l’initiative a contribué pour un total de 100.000 dirhams.

En ce qui concerne l’année 2022, dans le domaine de la santé scolaire, 600 paires de lunettes scolaires ont été achetées (la contribution totale de l’initiative s’est élevée à 120.000 DH). Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, l’année 2022 a été marquée par la réalisation de trois projets. Il s’agit de l’équipement du centre de référence de la santé reproductive par l’acquisition d’un appareil d’échographie pour les femmes enceintes (l’INDH a contribué à hauteur de 500.000 DH), ainsi que le projet de goutte de lait qui contribue à la prise en charge des bébés prématurés, et qui a bénéficié à 28 bénéficiaires, la contribution totale de l’INDH étant de 196.000 DH.

Le troisième projet concerne l’équipement d’une unité de pédiatrie néonatale, dont ont bénéficié 7.294 enfants, avec une contribution totale de l’INDH qui s’est élevée à 300.000 DH.

Pour l’année 2023, l’INDH a contribué à hauteur de 230.000 DH au projet de lunettes scolaires, à travers l’acquisition de lunettes scolaires pour 600 élèves ainsi que d’appareil d’optométrie, dont 700 élèves ont pu bénéficier. Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, l’initiative a soutenu l’équipement de l’unité d’accouchement de l’hôpital provincial par l’achat de 6 lits de maternité, pour un total de 7.300 bénéficiaires, tandis que la contribution financière de l’INDH s’est élevée à 360.000 DH, en plus de l’équipement de l’unité pédiatrique de l’hôpital provincial avec un moniteur de fréquence cardiaque pour les enfants, qui a bénéficié à un total de 6.204 enfants, pour une contribution de 169.000 DH.