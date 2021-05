La préfecture de Marrakech célèbre le 16è anniversaire du lancement de l’INDH

mardi, 18 mai, 2021 à 21:16

Marrakech – La préfecture de Marrakech a célébré mardi, le 16è anniversaire du lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), par l’organisation d’une journée de communication autour du thème “La Covid-19 et éducation : Bilan et perspectives pour préserver les acquis”.

Cette rencontre vise à associer les membres du Comité provincial de développement humain (CPDH), les présidents des comités locaux de développement humain, les représentants du secteur de l’enseignement et la société civile, en vue d’examiner la pandémie de la Covid-19 et ses répercussions sur l’enseignement, et de formuler des propositions pratiques et mesures à prendre dans le cadre des programmes de l’INDH.

Intervenant à cette occasion, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, a mis l’accent sur les répercussions négatives de la pandémie de la Covid-19 sur l’enseignement en présentiel des enfants.

Au niveau de la préfecture de Marrakech et conformément aux Hautes Orientations Royales, l’INDH a contribué à la mise en œuvre des mesures préventives contre la pandémie de la Covid-19, via la mobilisation de moyens financiers exceptionnels évalués à 7,17 millions de DH (MDH). Il s’agit d’une contribution remarquable de l’INDH aux efforts de lutte contre les répercussions du nouveau coronavirus, a expliqué le wali.

Et de poursuivre qu’il s’agit de 6,01 MDH octroyés dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, destinés à la prise en charge de la gestion des centres sociaux accueillant les personnes en situation difficile (personnes âgées et enfants en situation de rue, les sans-abris, les enfants abandonnés, les anciens détenus sans revenus…), ainsi que l’acquisition d’équipements nécessaires et urgents pour ces centres, afin d’améliorer les conditions d’accueil des dites catégories.

L’INDH a aussi alloué 1,16 MDH dans le cadre du programme de l’impulsion du capital humain des générations montantes, consacrés à l’aménagement, l’équipement et la gestion des Maisons d’accouchement et l’acquisition de matériels médicaux, et 203.000 DH consacrés à l’acquisition d’équipements et de produits de désinfection et de prévention contre la Covid-19 au profit des unités d’enseignement préscolaire dans la préfecture de Marrakech, a enchainé M. Karim Kassi-Lahlou.

Le wali a, en outre, fait savoir que l’INDH a entamé plusieurs interventions dans le domaine du soutien à la scolarisation et ce, dans le cadre du 4è programme relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes.

Dans ce sillage, il a souligné que depuis le lancement de la phase III de l’INDH en 2019, quelque 97 unités d’enseignement préscolaire ont été programmées en milieu rural au profit de 2.608 enfants, notant que l’Initiative accorde une grande importance à la promotion de la scolarisation et à la lutte contre la déperdition scolaire, à travers le renforcement des activités parallèles, l’orientation, et le soutien scolaire au profit des enfants issus de milieux défavorisés.

“Nous devons être fiers de la Vision Royale éclairée et des résultats tangibles de ce chantier royal sur le développement de notre pays dans les prochaines années à venir”, a-t-il insisté.

Cette rencontre de communication a été marquée par la présentation de trois exposés. dont, le premier présenté par la Division de l’Action Sociale relevant de la Wilaya, a été axé sur le bilan des réalisations de l’INDH au titre de 2019 et 2020 au niveau de la préfecture de Marrakech, alors que le deuxième exposé a traité de la pandémie de la Covid-19 et ses répercussions sur l’enseignement.

Le troisième exposé a, quant à lui, mis en exergue les répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus sur l’enseignement en milieu rural au niveau de la préfecture de Marrakech et les mesures prises pour la protection des enfants scolarisés et éducateurs contre la Covid-19.

Par la suite, le wali et la délégation l’accompagnant ont effectué une visite à plusieurs projets réalisés dans le cadre de l’INDH au niveau de la préfecture de Marrakech.

Depuis son lancement en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’INDH a bénéficié à des millions de Marocains leur permettant de mieux tirer profit de leur potentiel.

La phase III de l’INDH, lancée en septembre 2018, est venue pour capitaliser sur ses acquis et recentrer ses programmes notamment, sur l’impulsion du capital humain et la promotion des conditions des générations montantes.

Cette phase porte sur plusieurs axes à savoir : “le rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base”, “l’accompagnement des personnes en situation de précarité”, “l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” et “l’impulsion du capital humain des générations montantes”.