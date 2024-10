Préfecture de Moulay Rachid : Mise en avant des projets de l’INDH en faveur des personnes en situation de handicap

jeudi, 31 octobre, 2024 à 22:04

Casablanca – Les journées d’étude sur le handicap organisées par le Comité préfectoral de développement humain (CPDH) de la préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid, ont constitué une occasion pour mettre en avant les projets et actions de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en faveur de cette catégorie au niveau de la préfecture.

Cet événement de deux jours (30 et 31 octobre), tenu sous le thème “La convergence des interventions, garantie de la qualité des services”, a permis ainsi de dresser un état des lieux des projets et initiatives relatifs à la prise en charge du handicap.

Les participants à ces journées d’étude, notamment des acteurs sociaux et institutionnels engagés dans le soutien aux personnes en situation de handicap, ont hautement salué les efforts de l’INDH, qui a érigé les personnes en situation de handicap en priorité.

Évoquant les initiatives entreprises par la préfecture d’arrondissements de Moulay Rachid dans ce cadre, les intervenants ont mis en lumière les actions de la Division de l’action sociale, qui collabore avec plusieurs départements pour répondre aux besoins de cette catégorie.

Le chef de la Division de l’action sociale à la préfecture, Saïd Traoua, a fait savoir, à cette occasion, que les deux tiers de l’enveloppe consacrée à l’Action sociale au niveau de cette préfecture sont alloués à des projets et actions en faveur de cette catégorie.

Parmi les actions concrètes, M. Traoua a noté, dans une déclaration à la MAP, l’acquisition de prothèses et de fauteuils roulants, et la mise en place de centres d’accueil répartis sur tout le territoire de la préfecture.

“L’objectif principal est d’assurer l’intégration socio-économique des personnes en situation de handicap, en mettant d’abord l’accent sur la formation”, a-t-il indiqué, exprimant la volonté d’améliorer continuellement les services offerts, en proposant un accompagnement qui couvre toutes les étapes de l’intégration.

M. Traoua a relevé que cet événement visait à ouvrir le débat et à engager un dialogue constructif avec l’ensemble des parties prenantes afin d’améliorer la qualité des services et d’apporter un soutien de proximité aux personnes en situation de handicap, soulignant que les conclusions de cette rencontre serviront de feuille de route pour une action plus efficiente et intégrée.

A noter que parallèlement à ces journées d’étude, une rencontre a mis l’accent sur les perspectives de scolarisation des enfants en situation de handicap.

Les discussions ont notamment porté sur les moyens d’améliorer l’environnement d’apprentissage pour garantir un accès équitable à l’éducation, en promouvant une scolarisation inclusive et adaptée à leurs besoins spécifiques.