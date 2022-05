La préfecture de police de Rabat célèbre le 66ème anniversaire de la création de la DGSN

lundi, 16 mai, 2022 à 15:56

Rabat – Une cérémonie marquant la célébration du 66ème anniversaire de la création de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a été organisée, lundi, à la préfecture de police de Rabat-Salé-Témara-Khémisset.

Cette cérémonie, présidée par le préfet de police de Rabat-Salé-Témara-Khémisset, Mustapha Moufid, a été marquée par l’organisation d’un défilé des différentes unités de police et le salut aux couleurs nationales.

Elle a été aussi ponctuée par la lecture d’une lettre d’orientation du directeur général de la Sûreté nationale, M. Abdellatif Hammouchi, dans laquelle il a souligné que cette commémoration intervient dans un contexte marqué par le maintien en vigueur de l’État d’urgence sanitaire, ainsi qu’à la lumière de l’adhésion des services de la Sûreté nationale à l’effort public visant à atténuer les incidences et effets de la pandémie, “ce qui nous impose de respecter les mesures préventives, à même d’enrayer la propagation du virus”.

D’après M. Hammouchi, la célébration de la création de la DGSN va bien au-delà des dimensions de la commémoration d’un anniversaire ou encore du lien entre une histoire glorieuse et un avenir prometteur, mais constitue une occasion annuelle pour procéder à une auto-évaluation des réalisations accomplies au service des questions sécuritaires de la Patrie et des citoyens, prospecter les futurs projets, relever les défis et aplanir les contraintes

Les services de la DGSN ont réalisé une grande avancée en matière de consécration et de consolidation de “l’identité numérique”, qui fait partie des fondements de la transition numérique voulue par le Maroc, a relevé le directeur général de la Sûreté nationale dans la lettre d’orientation.

A cet égard, il a affirmé que les services de police se sont ouverts sur plusieurs partenaires institutionnels et travailleurs des professions libérales, afin de leur permettre de bénéficier des services de la carte nationale d’identité électronique, ce qui a un impact positif sur le citoyen que ce soit pour établir la preuve d’identité à distance ou garantir la sécurité des transactions et des documents.

Cette cérémonie commémorative s’est également distinguée par la décoration de plusieurs cadres et fonctionnaires de la DGSN de Wissams royaux et l’organisation d’une réception en l’honneur des fonctionnaires partant à la retraite.