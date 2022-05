La préfecture de Skhirate-Témara célèbre le 17è anniversaire de l’INDH

mercredi, 18 mai, 2022 à 16:28

Skhirat – Une cérémonie commémorant le 17è anniversaire du lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a eu lieu, mercredi, à la plateforme des jeunes de Témara (préfecture Skhirate-Témara).

Placée sous le thème “Phase III de l’INDH : Une approche renouvelée pour l’inclusion des jeunes”, cette rencontre a été l’occasion de présenter le bilan des activités de la plateforme, notamment en matière d’accompagnement des jeunes porteurs de projets.

Dans un mot de circonstance, le gouverneur de la préfecture Skhirate-Témara, Youssef Draiss, a mis l’accent sur la nouvelle approche novatrice du troisième programme de l’INDH “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes” (ARIEJ), basée sur l’identification des besoins des jeunes via un processus d’écoute comme premier pas pour une intégration pérenne.

M. Draiss, également président du Comité préfectoral de développement humain (CPDH), a mis en avant le rôle que joue la plateforme de Témara en tant que “repère pour les jeunes qui souhaitent être écoutés, orientés et accompagnés pour réaliser leur projets”.

Depuis le lancement de la plateforme en avril 2019, “plus de 110 jeunes ont été accompagnés en entrepreneuriat et 440 autres en employabilité, alors que 44 projets ont été concrétisés”, a-t-il avancé.

De son côté, Ouassila Belkasse, cheffe de la division de l’action sociale (DAS) à la préfecture Skhirate-Témara, a fait savoir que 21 projets ont été financés dans le cadre du programme (ARIEJ) au titre de l’année 2021, pour un coût global de 2.462.476,16 DH.

A ce titre, la préfecture a mené plusieurs campagnes de sensibilisation dans le cadre de l’axe entrepreneuriat, notamment avec l’Entraide nationale, a-t-elle précisé, mettant en avant l’accompagnement par la DAS des jeunes porteurs de projets, en partenariat avec l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences, dont 67 jeunes durant la phase de pré-création et 44 autres en post-création.

Pour sa part, Abdelmounaim Faouzi, président de Web4Jobs, l’unité de gestion de la plateforme, a mis en valeur le caractère “innovant et singulier” de la plateforme des jeunes de Témara, qui réunit à la fois des acteurs publics et privés et des associations de la société civile.

A l’issue de la réunion, le gouverneur de la province, accompagné des membres du CPDH, a pris connaissance des différents services et installations dont dispose la plateforme des jeunes de Témara, qui a pour principale vocation d’offrir aux jeunes les outils nécessaires à leur insertion économique.