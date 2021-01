La première lettre de probité de l’INPPLC met en évidence la situation de la corruption aux niveaux mondial et national

mercredi, 6 janvier, 2021 à 14:13

Rabat – L’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) vient de publier la “Lettre de Probité N°1” mettant en évidence la situation de la corruption aux niveaux mondial et national avec des chiffres et tendances à l’appui.