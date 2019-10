Près de 515.000 visiteurs enregistrés lors de la 3e édition des Journées portes ouvertes de la DGSN

lundi, 7 octobre, 2019 à 1:16

Rabat – Environ 515.000 personnes ont visité l’espace Malabata à Tanger, qui a abrité la 3e édition Journées portes ouvertes (JPO) de la Sûreté nationale, dont des Marocains de tous âges et des ressortissants étrangers de différentes nationalités, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette importante affluence des visiteurs de la DGSN reflète l’intérêt croissant des Marocains et des touristes et résidents étrangers, ainsi que la grande confiance dans le degré de préparation de l’institution sécuritaire en tant qu’organe chargé de l’application de la loi, de la préservation de l’ordre général et du service rendu tant au citoyen qu’aux résidents étrangers, ajoute le communiqué.

Il souligne que cette troisième édition des JPO, organisée par la DGSN du 2 au 6 octobre sous le thème “Servir le citoyen, honneur et responsabilité”, a été l’occasion d’interagir positivement avec les attentes des citoyens de ce service public de police, d’enregistrer et d’évaluer leurs aspirations dans le domaine sécuritaire, ainsi que de mettre la lumière, de l’intérieur, sur l’organe sécuritaire national, exposer les différentes spécialisations et les unités sécuritaires mobilisées pour servir la sécurité du citoyen et de la patrie.

Cet événement à dimension de communication et de sensibilisation, a poursuivi la même source, a constitué une occasion idoine pour les services de la DGSN pour soutenir la police de proximité, consacrer le concept de la production conjointe de la sécurité et consolider l’ouverture institutionnelle, à travers la présentation de 50 exercices et simulations des différentes interventions sécuritaires contre le terrorisme, la criminalité organisée, outre les techniques d’interventions cynotechniques, les troupes des cavaliers, les brigades de motards, la troupe musicale. Il a aussi été l’occasion d’organiser 30 pavillons de sensibilisation et d’interaction et d’animer sept colloques sur des thèmes scientifiques et académiques ayant trait à l’intérêt que porte le citoyen aux domaines de la sécurité.

En marge de cette manifestation, une opération de don du sang a été organisée avec la participation de fonctionnaires de police et de visiteurs de ces JPO, l’objectif étant de fournir cet élément vital et nécessaire à la vie, a indiqué la DGSN. Les JPO ont, par ailleurs, été marquées par un concours littéraire supervisé par un jury académique qui a primé quatre fonctionnaires de police de différents grades qui se sont distingués dans la poésie et la prose, et auxquels le jury a remis des prix pour les encourager à davantage de créativité.

De même, il a été procédé à la désignation du policier de l’année de la ville de Tanger en 2019, qui a fait preuve de beaucoup de sacrifices et d’abnégation au service des citoyens.

L’événement a été couronné par un concert artistique en l’honneur de la famille de la sûreté nationale et de ses invités, honoré par le groupe de musique de la sûreté nationale et par un certain nombre d’artistes marocains. En outre, a ajouté le communiqué, trois élèves issus de la famille de la sûreté ont été récompensés pour leur excellence académique dans les examens du baccalauréat.

La DGSN, a souligné le communiqué, exprime sa profonde gratitude à tous les citoyens et ressortissants étrangers qui ont interagi avec ces journées portes ouvertes, que ce soit lors de leur visite à l’espace consacré à cet évènement, ou à travers l’application et la page Facebook dédiées, ajoutant qu’elle réitère ses remerciements à l’ensemble des autorités territoriales, des conseils élus, des départements gouvernementaux, institutions bancaires, du secteur privé, de la société civile et des médias pour avoir contribué à la réussite de cette édition.

La Direction générale de la sûreté nationale a tenu à souligner son engagement inébranlable à l’exécution les Hautes Instructions Royales relatives à la modernisation et à la mise à niveau de l’organe de sûreté nationale de manière à assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens.