Près de 6,5 millions de dirhams pour la mise en oeuvre du programme d’appui à l’auto-emploi des ex-détenus – Ramadan 2018 (responsable)

vendredi, 18 mai, 2018 à 18:38

El Arjat – Le programme d’appui à l’auto-emploi des ex-détenus – Ramadan 2018, lancé vendredi par SM le Roi Mohammed VI, mobilise des investissements de l’ordre de 6,5 millions de dirhams et concernera différentes régions du Royaume, a souligné M. Hicham El Idrissi, coordonnateur de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

Ce programme, initié par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, bénéficiera cette année à près de 270 anciens détenus originaires des villes de Kénitra, Khémisset, Salé, Fès, Meknès, Temara, Oujda, Jerada, Nador, Beni Mellal, Safi, Agadir, et Tiznit, a précisé M. El Idrissi dans une déclaration à la presse à l’occasion du lancement dudit programme.

Au sujet du Centre de formation professionnelle à la prison locale El Arjat II, inauguré par la même occasion par le Souverain, M. El Idrissi a assuré que ce genre d’établissements ouvre de nouveaux horizons pour les personnes détenues et constitue une chance pour eux de réintégrer la société.

La formation professionnelle revêt une grande importance dans la mesure où elle favorise la réinsertion socio-économique des personnes détenues après leur libération, a-t-il soutenu.

Bénéficiant à près de 170 détenus, le nouveau Centre de formation dispose d’ateliers de ferronnerie d’art, d’électricité et de mécanique auto, de plomberie sanitaire, de tapisserie, de coupe-couture, de coiffure, de bureautique, ainsi que de salles de cours (alphabétisation, éducation non-formelle), d’art plastique, de calligraphie, d’informatique et d’une bibliothèque.

Cet espace socio-pédagogique traduit la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, ne cesse d’entourer les personnes détenues, ainsi que la volonté constante du Souverain de faire de l’espace carcéral une école de deuxième chance.