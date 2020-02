Près de 74.000 tentatives de migration irrégulière avortées en 2019 par le Maroc, 208 réseaux de trafic démantelés

lundi, 3 février, 2020 à 14:38

Une rencontre de communication et de sensibilisation, tenue lundi à Casablanca, a été consacrée à l’annonce des projets les plus importants prévus au niveau de la région de Casablanca-Settat au titre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, en particulier la construction d’un grand barrage et de 20 autres de petite dimension.