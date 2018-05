Près de 30 MDH pour appuyer la recherche scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales

vendredi, 18 mai, 2018 à 13:38

Rabat – Les opérations de contrôle des prix et de la qualité des denrées alimentaires réalisées par les Commissions mixtes de contrôle de la qualité et des prix des produits alimentaires présidées par les Walis et gouverneurs dans les différentes préfectures et provinces du Royaume, ont permis la saisie et la destruction de 1.210 tonnes de […]