Préscolaire: La FMPS célèbre son 16ème anniversaire sous le signe de l’innovation et de l’excellence

jeudi, 7 mars, 2024 à 15:29

Une convention portant création du premier centre de formation TopSolid en Afrique a été scellée, jeudi à Rabat, entre l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM- Rabat) et TopSolid, un éditeur de logiciels de conception et fabrication assistées par ordinateur (CFAO/ERP).