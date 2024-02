Préscolaire: La FMPS ouvre près de 4.000 nouvelles classes en 2023

vendredi, 23 février, 2024 à 16:27

Rabat – La Fondation marocaine du Préscolaire (FMPS) a indiqué avoir ouvert près de 4.000 nouvelles classes préscolaires au cours de l’année 2023, portant à plus de 21.000 le nombre de classes à l’échelle nationale.

L’année dernière a été marquée par le recrutement de plus de 5.000 éducateurs en préscolaire, la formation de plus de 15.000 éducateurs exerçant à la Fondation, ainsi que la formation initiale de 7.500 éducateurs, dont 32% pour le compte des associations gestionnaires, en préparation de l’année scolaire 2023/2024.

Dans un communiqué publié à l’issue de la tenue, mercredi, de son 17ème conseil d’administration, sous la présidence de son président Noureddine Boutayeb, la FMPS précise qu’elle s’est engagée dans la refonte de son système d’information intégré et le renforcement du système d’évaluation des compétences des enfants, appuyé par un financement important du fonds de développement pour l’innovation.

Les actions de la fondation se son focalisées, en outre, sur la mise en place d’un dispositif d’accompagnement et de partage d’expertises au profit des associations actives dans le préscolaire.

Au cours de cette réunion, qui s’est déroulée en présence du ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, l’accent a été également mis sur la consolidation des partenariats stratégiques de la Fondation qui a œuvré, avec le ministère de tutelle, à asseoir le modèle de délégation de service public sous lequel opère la fondation pour le compte du ministère.

Les ministères de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports et de l’Intérieur ont entamé en 2023 le transfert, aux Académies régionales de l’éducation et de la formation, des Unités préscolaires réalisées par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans le cadre du programme de développement du préscolaire dans le rural, conformément aux dispositions de la convention conjointe signée lors du lancement de la phase III de l’INDH.

Forte de ses réalisations, avec un réseau actuel totalisant plus de 21.000 classes à l’échelle nationale, et une chaîne de valeurs métiers permettant une offre préscolaire complète et intégrée, la Fondation prépare sa vision stratégique “Atfalouna 2030” dont les grandes lignes ont été présentées par son président, souligne le communiqué.

L’ensemble des membres du Conseil d’administration ont à cette occasion félicité la FMPS pour ses réalisations et sa vision. M. Benmoussa a, dans ce sens, mis l’accent sur le rôle important de la fondation en tant qu’acteur de référence national du préscolaire, ainsi que sur le soutien du ministère à ses actions.

Conformément aux nouveaux statuts de la Fondation, le conseil d’administration est composé de représentants de l’État et de personnalités des secteurs public et privé reconnues pour leur dynamisme et leur intérêt pour le développement économique et social du pays.