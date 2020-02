La présentation du Manifeste de l’Indépendance, un saut qualitatif dans la bataille pour la libération (El Ktiri)

vendredi, 31 janvier, 2020 à 21:50

Fès – La présentation du Manifeste de l’Indépendance le 11 janvier 1944 et les événements qui lui ont succédé ont constitué un ‘’changement qualitatif’’ dans la bataille pour la libération et l’indépendance du Maroc, a affirmé, vendredi à Fès, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri.

S’exprimant lors d’un meeting, initié à l’occasion de la commémoration du 76ème anniversaire du soulèvement du 31 janvier 1944, M. El Ktiri a rappelé que ‘’la célébration de cet événement national de premier plan, qui a éclaté en appui au contenu du document de présentation du Manifeste de l’Indépendance et en dénonciation de la réaction coloniale qui ciblait les hommes du mouvement national et le peuple marocain en général, est une occasion de mettre en valeur la relation forte qui lie le peuple marocain et sa mémoire et son histoire glorieuses, à travers les épopées accumulées’’.

‘’Le soulèvement du 31 janvier 1944 incarnait la volonté du peuple à récupérer la souveraineté, la fierté et la dignité‘’, a-t-il poursuivi, mettant l’accent sur les fortes aspirations de la nation marocaine pour se débarrasser du colonialisme et mettre fin à l’ère du protectorat.

Le Haut-commissaire aux anciens résistants a également souligné qu’’’en réponse à l’escalade coloniale, particulièrement les arrestations des nationalistes, des manifestations ont éclaté à Rabat et Salé, puis à Fès qui a connu des jours difficiles pendant deux semaines, à partir du 29 janvier 1944, où la capitale scientifique a souffert de toutes les formes de supplices et de terrorisme’’.

Des soulèvements énormes ont eu lieu à Fès, qui ont paralysé la situation dans la ville, a jouté M. El Ktiri précisant qu’il s’agit de la ‘’première étincelle dans une bataille de quinze ans, et en conséquence, la dynamique a été paralysée presque complètement dans l’ancienne médina et les habitants se sont rassemblés dans la mosquée Al-Qarawiyine’’.

Il a rappelé que les confrontations du 31 janvier 1944 entre les manifestants et les forces coloniales ont fait de nombreux martyrs, des blessés et des centaines d’arrestations, ajoutant que la célébration de cet anniversaire est un moment de réflexion et de contemplation du contexte historique de ce grand événement national, qui était le fruit de l’engagement à la charte historique entre le trône alaouite et le peuple, ainsi que le mouvement national pour la défense des causes nationales, des intérêts suprêmes du pays et la récupération de son indépendance et son intégrité territoriale.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de chercheurs universitaires et d’élus, a été marqué par la présentation de trois exposés, à savoir ‘’lecture dans le processus de la création du militantisme national 1912-1944’’, ‘’le protectorat français sur le Maroc dans des écrits allemands’’ et ‘’la résistance fassie dans les écrits coloniaux’’.

La célébration du glorieux événement du 76ème anniversaire du soulèvement du 31 janvier 1944 a été aussi marquée par un hommage appuyé à une pléiade d’anciens résistants pour leurs services louables rendus à la nation et la remise d’aides financières aux membres de la famille de la résistance de la région.