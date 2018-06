Présentation du rapport national relatif à la qualité hygiénique des plages marocaines pour l’édition 2018, vendredi à Rabat

Rabat – Le Secrétariat d’Etat chargé du Développement Durable organise, vendredi à Rabat, la conférence de presse de présentation du rapport national relatif à la qualité hygiénique des plages marocaines.

L’élaboration de ce rapport pour l’édition 2018 rentre dans le cadre du programme national de surveillance de la qualité des eaux de baignade que le ministère réalise avec l’appui de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, indique un communiqué du Secrétariat d’Etat.

Le Secrétariat d’état chargé du Développement Durable présentera à cette occasion un projet de numérisation des données et informations contenues dans ce rapport, qui sera publié sur un site web spécial, et qui permettra aux décideurs, aux responsables territoriaux et aux promoteurs touristiques de prendre connaissance de l’état écologique des plages.

Les résultats de ce programme sont publiés au début de chaque saison estivale, afin d’informer les citoyens sur la qualité des eaux de baignade, rappelle le communiqué.

Il est à signaler que le programme de surveillance de la qualité des eaux de baignade, témoigne de l’intérêt accordé aux plages marocaines pour les hisser aux niveaux des standards internationaux. Ainsi, le label « Pavillon Bleu » est attribué annuellement aux plages les plus propres du Royaume, par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement, sous la présidence de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasna.