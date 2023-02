Présentation du rapport de synthèse du 1er colloque national sur la femme, la famille et le pari du développement

samedi, 11 février, 2023 à 20:12

Rabat – Le rapport de synthèse préliminaire relatif au 1er colloque national sur “la femme, la famille et le pari du développement” a été présenté, samedi à Rabat, regroupant des résultats et recommandations riches et variés.