Présentation à Marrakech du projet “Campus connecté”

mardi, 5 mars, 2024 à 21:36

Le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), et le Conseil supérieur de l’éducation mauritanien, ont signé à Nouakchott, une convention de coopération visant l’échange d’expériences et de connaissances, ainsi que l’encouragement de l’échange culturel et technique entre les deux institutions.