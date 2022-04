Présentation à Rabat du livre blanc sur la e-santé au Maroc

vendredi, 8 avril, 2022 à 20:45

Le poste central de commandement et de coordination, une structure intégrée visant la gestion de la sécurité routière, le développement des actions de la police de secours et l’intégration de la technologie dans le contrôle urbain via des caméras, a été inauguré, jeudi soir au siège de la préfecture de police de Casablanca.