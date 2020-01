Présentation à Rabat de l’étude “Le Foncier au Maroc : un levier fondamental pour le développement durable et l’inclusion sociale” du CESE

mercredi, 22 janvier, 2020 à 16:50

Rabat – Les principales recommandations et mesures prônées par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans le domaine du foncier ont été présentées, mercredi à Rabat, dans le cadre de l’étude réalisée sous la thématique “Le Foncier au Maroc : un levier fondamental pour le développement durable et l’inclusion sociale”.