Préservation de l’arganier: l’ONU salue la contribution “essentielle” du Maroc

mardi, 10 mai, 2022 à 18:43

Nations Unies (New York) – Les Nations Unies ont mis en avant, mardi, les efforts et la contribution “essentielle” du Maroc en matière de sauvegarde et de préservation de l’arganier, “une source d’inspiration pour la réalisation des objectifs de développement durable”.