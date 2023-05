La préservation de l’eau et la conduite responsable du secteur privé au centre d’une conférence-débat à Rabat

jeudi, 25 mai, 2023 à 14:20

Rabat – La place de l’eau en tant que droit humain et les mesures et actions entreprises par l’ensemble des parties prenantes, particulièrement le secteur privé, en vue de garantir une responsabilité environnementale effective en général et en matière de préservation de l’eau en particulier, a été au menu d’une conférence-débat, organisée jeudi à Rabat, sur “La conduite responsable des entreprises au Maroc: Quelle place à la préservation de l’eau?”.