La présidence du Ministère public rend hommage à son personnel féminin

lundi, 9 mars, 2020 à 17:33

Rabat – La présidence du Ministère public a rendu hommage à son personnel féminin, lundi à Rabat, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année.

S’exprimant lors de cette cérémonie, tenue en présence du procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, Mohamed Abdennabaoui, le secrétaire général de la présidence du Ministère Public, Hicham Bellaoui a indiqué que la célébration de cette journée vise à jeter la lumière sur le long chemin de lutte des femmes pour la défense de leurs droits.

“Il s’agit d’une opportunité idoine pour évoquer les actions et les services remarquables de la femme marocaine”, a souligné M. Bellaoui, ajoutant que la fête de la femme constitue une occasion pour exprimer les remerciements et la reconnaissance à toutes les femmes magistrats et cadres au sein de la présidence du Ministère public et des juridictions du Royaume pour leur dévouement et les sacrifices qu’elles consentent pour faire progresser le système judiciaire du Royaume.

Pour sa part, la directrice du pôle du Ministère public spécialisé et de la coopération judiciaire à la présidence du Ministère public, Amina Oufroukhi, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que cette cérémonie rend hommage aux efforts déployés par les femmes magistrats et fonctionnaires pour mettre en œuvre les priorités sur lesquelles œuvre la présidence du Ministère public pour protéger les droits et libertés des citoyens.

Au terme de cet événement, un hommage a été rendu à plusieurs femmes magistrats relevant du Ministère public et parties en retraite en 2019 et 2020.

Lors de cette cérémonie, marquée par la présence du procureur général de la République de Zambie, Fulata Lilian Shawa-Siyunyi, des présents ont été remis aux femmes relevant du personnel de cette institution, en reconnaissance de leurs efforts.